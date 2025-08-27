Anket: İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişeli

Anket: İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekadan endişeli

İngiltere'de yapılan yeni bir ankete göre yetişkinlerin yüzde 51i, yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından veya işin yapılış şeklini değiştireceğinden endişe ediyor.

Anketin kapsamı ve bulguları

Çalışan Sendikaları Kongresi (TUC) tarafından 2 bin 600 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, istihdama katılan yetişkinlerin yapay zekaya ilişkin kaygı ve beklentileri ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 51'i yapay zekanın işlerini elinden alacağı veya işin yapılış şeklini değiştireceği konusunda endişeli olduğunu belirtirken, 25-34 yaş grubunda bu oran yüzde 62ye yükseldi. Katılımcıların ayrıca yüzde 50'si, yapay zekanın kullanımına ilişkin kararların şirketler değil çalışanlar tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

TUC'nin uyarıları ve yetkililerin görüşü

TUC açıklamasında, büyük teknoloji firmalarının yapay zeka kullanımı neticesinde işten çıkarmalar yapabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, ülkedeki işsizliğin son dört yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,7'ye yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, yapay zeka araştırma ve geliştirme çalışmalarına kamu bütçesinden milyarlarca sterlin ayrıldığı vurgulanarak, çalışanların bu yeni teknolojilere kurban edilmemesi gerektiği belirtildi. TUC, yapay zeka kullanımının artmasının eşitsizliğe, çalışma şartlarında kötüleşmeye ve sosyal rahatsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

TUC Genel Sekreter Yardımcısı Kate Bell ise 'Yapay zekanın dönüştürme potansiyeli var. Doğru şekilde geliştirilirse çalışanlar da bundan fayda sağlayabilir.' ifadelerini kullandı. Bell, kontrolsüz bir gelişim halinde yalnızca yapay zeka geliştiricilerinin zenginleşeceğini, çalışanların hayatının zorlaşacağını belirtti.