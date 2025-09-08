Anta Toros Defnedildi: Şişli Ermeni Mezarlığı'nda Son Veda

Tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros, Harbiye Muhsin Ertuğrul'de düzenlenen anma töreninin ardından alkışlarla Üç Horan Kilisesi üzerinden Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:08
Anta Toros Son Yolculuğuna Uğurlandı

Anma Töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Gerçekleşti

Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, düzenlenen anma töreninin ardından defnedildi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen tören sonrası sanatçının cenazesi, alkışlarla uğurlanarak Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Toros'un sanatçı dostları ve sevenleri hazır bulundu.

Sanatçının cenazesi daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda, 2010'da vefat eden eşi Misak Toros'un yanında toprağa verildi.

