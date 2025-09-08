Anta Toros Defnedildi: Şişli Ermeni Mezarlığı'nda Son Veda

Anta Toros Son Yolculuğuna Uğurlandı
Anma Töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Gerçekleşti
Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, düzenlenen anma töreninin ardından defnedildi.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen tören sonrası sanatçının cenazesi, alkışlarla uğurlanarak Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.
Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Toros'un sanatçı dostları ve sevenleri hazır bulundu.
Sanatçının cenazesi daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda, 2010'da vefat eden eşi Misak Toros'un yanında toprağa verildi.