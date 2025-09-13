Antakya'da 364 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşaatı Sürüyor

Antakya Kavutçu Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı süren 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve cami inşaatı devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan toplu konut çalışmaları devam ediyor. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre projede önemli aşamalar kaydediliyor.

Proje detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde inşa edilen projede 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 cami yer alıyor. Bölgedeki alt yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Yeni konutlar, açıklamada belirtildiği üzere güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor; bu özellikler yerel yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Yerinde inceleme

Vali Mustafa Masatlı, projedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Açıklamada, projenin planlanan standartlar doğrultusunda ilerlediği vurgulandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

