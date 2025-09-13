Antakya'da 364 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşaatı Sürüyor

Antakya'da 364 afet konutu ve ticaret merkezi inşaatı hızla ilerliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan toplu konut çalışmaları devam ediyor. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre projede önemli aşamalar kaydediliyor.

Proje detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde inşa edilen projede 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 cami yer alıyor. Bölgedeki alt yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Yeni konutlar, açıklamada belirtildiği üzere güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor; bu özellikler yerel yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Yerinde inceleme

Vali Mustafa Masatlı, projedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Açıklamada, projenin planlanan standartlar doğrultusunda ilerlediği vurgulandı.

