Antakya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı, 35.706 TL Ceza

Antakya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Olayın Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesinde bulunan iki apartta fuhuş yapıldığını tespit etti.

Operasyon sonucu toplam 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında H.Q., A.D., İ.G. ve İ.U. bulunuyor. İki ayrı fuhuş olayına ilişkin şahıslara toplam 35 bin 706 TL idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklu iki kadın, deport işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fuhuşa aracılık ile yer ve imkan sağlama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

