Antakya'da İtfaiye Operasyonuyla Demir Korkuluktan Kedi Kurtarıldı

Antakya Ekinci Mahallesi'nde demir korkuluklar arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:30
Kurtarma Ekinci Mahallesi'nde Gerçekleşti

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde demir korkuluklar arasında sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Demir korkulukların arasından geçerken sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalıştı ve sıkışan hayvanı çıkarmak için demir korkulukları keserek müdahale etti.

Yapılan müdahalenin ardından kedi kurtarıldı ve ekipler tarafından doğaya bırakıldı. Olay kısa sürede kontrol altına alındı.

