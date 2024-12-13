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Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te Konser Verdi

Kahramanmaraş depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te duygu dolu bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:15
Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te Sanatseverlerle Buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi. 2007 yılında Hatay'da, birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan koro, Kiliks Valiliği ev sahipliğinde 7 Aralık Konferans Salonu'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

Yılmaz Özfırat: "Bu Acıyı Paylaşmaktan Onur Duyuyoruz"

Koro şefi Yılmaz Özfırat, Kilis'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "6 Şubat depremini yaşamayan kimseye bu acıyı anlatamazsınız. O yüzden Kilis'te olmaktan sizlerle bu acıyı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Özfırat, yaraları "acının müziği" ile sarma çabası içinde olduklarını ifade etti ve Kilis Valisi Tahir Şahin’e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin'den Teşekkür

Kilis Valisi Tahir Şahin, Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine teşekkür ederek, "Antakya'dan gelen misafirlerimiz bizlere bir ve birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Vali Şahin, koro üyelerine çiçek takdim ederek duygusal atmosferin daha da güçlenmesine katkıda bulundu.

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser...

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser...

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

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