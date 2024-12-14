Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de Güçlü Bir Mesaj Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de Anlamlı Bir Konser Gerçekleştirdi

Osmaniye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Antakya Medeniyetler Korosu, yaşadığı kayıplara rağmen birlik ve beraberlik mesajı vermek için sahne aldı. Konser, Hatay’ın birlikte yaşama kültürünü yüceltmek amacıyla kurulan koro tarafından düzenlendi.

Koro, 2007 yılından beri Dinlerarası Birlikte Yaşamı Temsil Ediyor

2007 yılında 3 semavi din ve farklı mezhepten bireylerin bir araya gelmesiyle kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, bugüne kadar birçok konser vererek birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya tanıttı. Osmaniye Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu özel konser, sanatseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Konser Sonunda Koro Üyelerine Teşekkür

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, konser sonunda koro üyelerine çiçek takdim ederek, verdikleri emek için teşekkür etti. Bu anlamlı etkinlik, hem müziğin birleştirici gücünü hem de depremin yarattığı kayıplara selam durmak amacıyla gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.