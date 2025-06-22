Antakya Ortodoks Kilisesi'nin Avlusunda Anma Etkinliği Düzenlendi

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Anma Günü Etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle hasar gören Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen "izleme günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) ve Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, depremde kaybedilenlerin anısına saygı duruşunda bulunarak başladı. Etkinlik kapsamında, piyanist Renan Koen bir resital verirken, Hatay Akademi Orkestrası da sahne aldı. Ayrıca, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bale gösterisi de etkinliğin sona ermesinde önemli bir yer tuttu.

İfade ve Vizyon

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, etkinlikte yaptığı konuşmada, depremlerin Antakya'da neden olduğu ağır yıkıma dikkat çekti. Hurigil, kilisenin yeniden inşası için kararlılıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kadim şehrin kalbinde ve merkezinde bulunan, tüm insanlığa kapısı her daim açık olan bu kutsal anıt, sadece bir taş yapı değil, atalarımızın bizlere bıraktığı bir kültürel miras, anılarımızın ve geçmişimizin anımsanacağı, geleceğe dair umutlarımızın yeşereceği, inancımızın ve değerlerimizin ortak simgesi olacaktır."

Hurigil, etkinliğin Antakya'nın tarihi dokusunu ayağa kaldırmak ve geleceğe umut olmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, WMF'ye sağladıkları destek için teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda "izleme günü" etkinliği yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda "izleme günü" etkinliği yapıldı.