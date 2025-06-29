Antalya Açıklarında Amatör Balıkçılar Balina Görüntüledi

Antalya'da Nadir Görülen Balina Görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında amatör balıkçılar, denizde kendilerine eşlik eden bir balinayı cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Sabah erken saatlerde Side Mahallesi açıklarında orkinos avına çıkan dört balıkçı, kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta bir hareketlilik fark etti.

Balina Gözlemi ve Heyecanı

Teknedeki amatör balıkçılar, gördükleri canlının balina olduğunu anlayarak bir süre takip ettikten sonra cep telefonlarıyla kayıt aldılar. Amatör balıkçılardan Süleyman Yeşilipek, balinayı önce arkadaşının fark ettiğini ve kendilerini uyardığını belirtti. Balinayı gözlemledikten sonra avlanmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilipek, "Akdeniz'de ilk defa balina görüyoruz. Bu bizim için çok heyecan verici bir deneyimdi. Umarım bu tür karşılaşmalar artar. Ne kadar çok balina varsa, denizimiz o kadar canlı demektir," dedi.

Uzmanların Değerlendirmesi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde yer alan deniz canlısının bir tür balina olduğunu belirtti. Ancak görüntülerin uzak ve yetersiz olmasından ötürü türü hakkında kesin bir yorum yapmanın zor olduğunu vurguladı. Daha önce Akdeniz'de uzun balina (Balaenoptera physalus) türünün görüldüğünü ekleyen Gökoğlu, "Akdeniz'de nadiren görülen bu türler, balıkçılar ve denize girenler için tehlike oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında görülen balina, balık avlamak için denize açılan amatör balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Amatör balıkçılardan Süleyman Yeşilipek, o anlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.