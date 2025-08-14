Antalya Aksu'da Kundaklama: 8 İş Yeri Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi — 2 Tutuklama

Antalya Aksu'da Kundaklama İddiası: 2 Zanlı Tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kemerağzı Mahallesi'ndeki iş merkezinde 17 Temmuz'da çıkan yangında 8 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 25 milyon lira zarar oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, motosikletle iş merkezine gelen M.Ç. ve K.A.'nın kasten olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İncelemede, K.A.'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da saptandı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca "mala zarar verme (kundaklama)" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin yandığı kundaklama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.