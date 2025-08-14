DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,47 -0,22%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.807.195,06 0,09%

Antalya Aksu'da Kundaklama: 8 İş Yeri Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi — 2 Tutuklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde 17 Temmuz'da çıkan kundaklama yangınında 8 iş yeri kullanılamaz hale geldi; 2 şüpheli tutuklandı, zarar yaklaşık 25 milyon lira.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:38
Antalya Aksu'da Kundaklama: 8 İş Yeri Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi — 2 Tutuklama

Antalya Aksu'da Kundaklama İddiası: 2 Zanlı Tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kemerağzı Mahallesi'ndeki iş merkezinde 17 Temmuz'da çıkan yangında 8 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 25 milyon lira zarar oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, motosikletle iş merkezine gelen M.Ç. ve K.A.'nın kasten olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İncelemede, K.A.'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da saptandı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca "mala zarar verme (kundaklama)" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin yandığı kundaklama olayına ilişkin 2 kişi...

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin yandığı kundaklama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası