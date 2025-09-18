Antalya Aksu'da Otluk Alanda Yangın: Müdahale Sürüyor

Antalya Aksu'da otluk alanda yangın

Macun Mahallesi'nde müdahale devam ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde, ormanlık alana yakın otluk bir bölgede yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemeyen nedenle olarak kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sirayet etmemesi için yoğun çaba gösteriyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor ve ekipler bölgedeki müdahale ve soğutma çalışmalarını devam ettiriyor.