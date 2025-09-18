Antalya Aksu'da Otluk Yangını: Bir Ev Zarar Gördü, Yaralı Yok

Antalya Aksu'da otluk yangını yerleşimlere yaklaştı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın otluk bir alanda yangın çıktı. Olay, Konak ve Macun mahallelerinde başladı; yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Müdahale ve zarar

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine yoğun söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AA muhabirine, yangının Konak Mahallesinde başladığını ve Macun ile Çalkaya mahallelerine sıçradığını bildirdi. Yıldırım, "Yangında bir ev zarar gördü. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Yangın kısmen kontrol altına alındı..." dedi ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mahalle sakinlerinin açıklaması

Mahalle sakini Mehmet Gündüz, evde otururken alevleri fark ettiklerini, itfaiyenin hızla bölgeye gelerek çalışmaya başladığını ve mahalle sakinlerinin ekiplerle iş birliği yaptığını aktardı.