Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı

Mudanya'da çalınan ve değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tiny house Emirleryenicesi yakınlarında bulundu; şüpheli K.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:13
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı

Bursa'da çalınan tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı

Mudanya'da geceleyin traktöre bağlanarak götürülmüştü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan taşınabilir tiny house'un çalınmasının ardından yürütülen soruşturmada ev bulundu, şüpheli tutuklandı.

Olay, Eğerce Mahallesi'nde meydana geldi. Konaklamak için kullandığı tekerlekli tiny house'un yerinde olmadığını fark eden balıkçı barınaklarındaki vatandaşlar durumu Eğerce Mahalle Muhtarlığı'na bildirdi. Muhtarın, ev sahibi M.E. (52) ile iletişim kurmasının ardından jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, özellikle Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri olmak üzere bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Kamera görüntülerinde, taşınabilir evin gece saatlerinde bir traktöre bağlanarak sahilden çıkarıldığı ve Söğütpınar üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü tespit edildi.

Araştırmalarda, taşınabilir evin Emirleryenicesi yakınlarında zeytinlik bir alana bırakıldığı belirlendi. Olayın faili olduğu değerlendirilen K.E. (19), adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Bulunan ev, içindeki eşyalarla birlikte sahibi M.E.'ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

