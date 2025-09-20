Antalya Alanya'da Orman Yangını: Yaylakonak'tan Şıhlar'a Sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak'ta başlayan orman yangını rüzgarla Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı; ekipler geniş çaplı müdahale ve tahliye çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 02:43
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak Mahallesi sınırlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve Tahliyeler

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı birçok arazöz, ilk yardım aracı ve personel; ayrıca itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı; mahalledeki 7 vatandaş itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangına müdahale etmeyi sürdürüyor.

Yerel Yetkililer ve İHH'den Açıklama

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını, vatandaşların mahalleye girişinin engellendiğini söyledi. Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

