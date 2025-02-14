Antalya-Astana Uçuşunda Kavga: Uçak Erzurum’a Acil İniş Yaptı

Antalya'dan Astana'ya giden bir yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, bu beklenmedik durum nedeniyle saat 02.00 sularında havalimanına indi.

Uçaktaki tartışma, Ukrayna ve Kazakistan uyruklu yolcular arasında başlamıştı. Kavga çıkmasının ardından pilot, güvenliği sağlamak adına uçağın nerede inmesi gerektiğine karar verdi. İnişin ardından tartışmaya karışan dört yolcu, Erzurum'da bırakıldı.

İlk belirlemelere göre, kavgaya karışan yolcular arasında bir Ukraynalı çift ile iki Kazak kadının bulunduğu belirtildi. Kavga sonrası, yolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayın ardından, havalimanına gelen emniyet birimleri, dört şüpheliyi alarak Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi'nde ifade işlemlerine tabi tutuldu.

Öte yandan, kavgaya karışan yolcuları Erzurum'a bırakan uçak, gerekli işlemlerin ardından tekrar havalanarak seferine devam etti.