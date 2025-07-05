DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.301.636,59 -0,3%

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 20:19
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile iki şüpheliye dair gözaltı kararı verildiği Başsavcılıktan yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, Böcek'in eski gelini Z.K. ve gözaltı kararı bulunan oğul M.G. Böcek'in yurt dışında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Üç şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmıştır," denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirdiği aramaları tamamladı.

Rüşvet Soruşturmasının Detayları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri sırasında M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y. ile yaptığı bir görüşmede seçim çalışmaları için 25 milyon lira talep ettiği, bu talebin karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon lira karşılığında fatura ödemesi için anlaşma yaptığı öne sürülüyor.

Ayrıca, dosyada yer alan başka bir iddiada, şubat ayında M.G. Böcek'in eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon lira bedelle ev satın aldığı ve bu miktarın iş insanı Y.Y. tarafından üç parçalı ödemelerle karşılandığı ifade edildi. Bu ödemelere ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporları içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K.'nın polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunuslu Öğrencilere Gazetecilik Eğitimi: TİKA ve TRT İşbirliği
2
Bakan Göktaş, Ağrı'da Aile ve Gençlik Fonunu Tanıttı
3
İstanbul'da Hazreti Hüseyin İçin Evrensel Aşura Matem Merasimi Düzenlendi
4
Bağdat’ta Aşure Dayanışması: Yunus Emre Kültür Merkezi'nden Sıcak İkram
5
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz