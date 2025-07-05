Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile iki şüpheliye dair gözaltı kararı verildiği Başsavcılıktan yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, Böcek'in eski gelini Z.K. ve gözaltı kararı bulunan oğul M.G. Böcek'in yurt dışında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Üç şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmıştır," denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirdiği aramaları tamamladı.

Rüşvet Soruşturmasının Detayları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri sırasında M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y. ile yaptığı bir görüşmede seçim çalışmaları için 25 milyon lira talep ettiği, bu talebin karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon lira karşılığında fatura ödemesi için anlaşma yaptığı öne sürülüyor.

Ayrıca, dosyada yer alan başka bir iddiada, şubat ayında M.G. Böcek'in eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon lira bedelle ev satın aldığı ve bu miktarın iş insanı Y.Y. tarafından üç parçalı ödemelerle karşılandığı ifade edildi. Bu ödemelere ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporları içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K.'nın polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.