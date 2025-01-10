Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: En Borçlu Olmamıza Rağmen SGK ve Vergi Borcumuz Yok

Başkan Böcek Gazetecilerle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Böcek, en borçlu belediye olmalarına rağmen SGK ve vergi borcu bulunmadığını vurguladı.

Gazetecilerin Yaşadığı Sorunlar

Böcek, gazetecilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, basın mensuplarını ilgilendiren meslek yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

2025 Vizyonu

Geçen yıl kentte önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Böcek, “2025 yılında Antalya'da siyaset üstü durarak, kimseyi ötekileştirmeden çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşten Çıkarmalar ve Genç İşçi Başvuruları

Gazetecilerin emeklilik tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Böcek, geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde genç işçi başvurusu aldıklarını belirtti. "Görev tamamlanan arkadaşlarımız için yasal prosedür uygulanacak. Biz çalışanlarımıza en fazla maaşı veren belediyeyiz" dedi.

Sarısu-Meydan Tramvay Hattı Projesi

Böcek, Sarısu-Meydan 4. etap tramvay hattının temel atma süreci hakkında da bilgiler vererek, projenin 5,5 kilometrelik kısmının yerin altından geçeceğini açıkladı. Gerekli izinler sağlandığında projeyi kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Basının Önemi ve Meslek Kanunu İhtiyacı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, gazeteciliğin en büyük eksikliğinin meslek kanunu olduğunu vurguladı. Taş, birçok gazetecinin asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Her gün bir yerde bir gazete, radyo, televizyon kapanıyor. Acilen yasanın çıkarılması için adımlar atılması gerekiyor" dedi.

Başkan Böcek, gazete temsilcilerine duyarlılıkları için teşekkür ederken, eleştirileri her zaman saygıyla karşıladığını da sözlerine ekledi.