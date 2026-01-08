Antalya Büyükşehir’den 2025’te 773 bin 400 litre Halk Süt Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Süt Projesi 2025’te 773 bin 400 litre sütle 11 bin 422 çocuğa destek sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:51
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi, sosyal belediyecilik kapsamındaki çalışmalarıyla Antalyalı çocuklara besin desteği sunmaya devam ediyor.

2025 yılı içinde proje kapsamında toplam 773 bin 400 litre süt dağıtıldı. Projeden 11 bin 422 çocuk yararlandı; hijyenik ve sağlıklı koşullarda paketlenen sütler ücretsiz olarak evlere ulaştırılıyor.

Projeye göre 2-5 yaş arasındaki her çocuk için aylık 8 litre süt desteği veriliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki tüm çocukları projeden faydalanabiliyor.

Hizmet, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar, Antalya’nın 19 ilçesinde sunuluyor. 2020 yılından bu yana yüz binlerce çocuk, milyonlarca litre sütle buluştu.

Başvuru

Halk Süt Projesi’ne başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru yapabiliyor: antalya.bel.tr.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

