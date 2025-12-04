Antalya Büyükşehir EKDAĞ'da Ozonla Gıda Hijyeni

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ A.Ş. tesislerinde sebze ve meyveler ozonlu su ve gaz kullanılarak yıkanıyor. Kapalı mekânların hava kalitesi ise ozon hava temizleyiciler ile kontrol ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşı ağırlayan EKDAĞ tesislerinde hijyen standartlarını en üst seviyede tutuyor. Bünyesindeki restoran ve mutfak bölümlerinde kullanılan yeşillik, sebze ve meyveler günlük ozonlu su ile yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Uygulama Detayları

Ozonlu su yıkamasıyla ürünlerin yüzeyinde bulunabilecek mikroorganizmalar ortadan kaldırılıyor ve ürünlerin tazeliği uzun süre korunuyor. Kapalı alanlarda ise ortam; küf, bakteri, virüs ve kötü kokulardan arındırmak amacıyla ozonlu hava temizleyicilerle düzenli olarak temizleniyor.

Uygulamada, tüm yeşillikler günlük yıkama kazanlarına konup 15-20 dakika ozonlu su ve ozonlu gaz uygulanıyor. Bu süreç sonunda ürünlerin üzerindeki organizmalar giderilirken, ürünlerin raf ömrü de uzatılıyor.

Büyükşehir tesislerinde hijyen standartlarının her zaman en üst seviyede tutulduğunu belirten EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın "Ozonlama ünitelerimiz bizim tüm tesislerimizin kapalı alanlarında yer alıyor. Mutfak bölümümüzde ise tüm yıkanması gereken yeşillik, sebze ve meyvelerin temizliğinde kullanıyoruz. Tüm yeşillikler titizlikle dezenfekte ediliyor. Günlük yıkama kazanlarına dolduruluyor 15-20 dakika ozonlu su ve ozonlu gaz veriyoruz. Bu süreç tamamlandıktan sonra ürünlerin üzerinde yer alabilecek her türlü organizma ortadan kaldırılıyor. Ayrıca ürünlerimizin tazeliğini koruyarak raf ömrünü uzatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz olarak halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Uygulanabilecek bütün alanlarımızda bu sistemleri kullanıyoruz. Halkımız sağlıkla güvenle bizim tesislerimizi tercih etmeye devam edebilir" dedi.

