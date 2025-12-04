Antalya Büyükşehir EKDAĞ'da Ozonla Gıda Hijyeni

Antalya Büyükşehir EKDAĞ A.Ş. tesislerinde sebze ve meyveler ozonlu su ve gazla günlük yıkanıp kapalı alanlarda ozon hava temizleyicilerle hijyen sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:35
Antalya Büyükşehir EKDAĞ'da Ozonla Gıda Hijyeni

Antalya Büyükşehir EKDAĞ'da Ozonla Gıda Hijyeni

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ A.Ş. tesislerinde sebze ve meyveler ozonlu su ve gaz kullanılarak yıkanıyor. Kapalı mekânların hava kalitesi ise ozon hava temizleyiciler ile kontrol ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşı ağırlayan EKDAĞ tesislerinde hijyen standartlarını en üst seviyede tutuyor. Bünyesindeki restoran ve mutfak bölümlerinde kullanılan yeşillik, sebze ve meyveler günlük ozonlu su ile yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Uygulama Detayları

Ozonlu su yıkamasıyla ürünlerin yüzeyinde bulunabilecek mikroorganizmalar ortadan kaldırılıyor ve ürünlerin tazeliği uzun süre korunuyor. Kapalı alanlarda ise ortam; küf, bakteri, virüs ve kötü kokulardan arındırmak amacıyla ozonlu hava temizleyicilerle düzenli olarak temizleniyor.

Uygulamada, tüm yeşillikler günlük yıkama kazanlarına konup 15-20 dakika ozonlu su ve ozonlu gaz uygulanıyor. Bu süreç sonunda ürünlerin üzerindeki organizmalar giderilirken, ürünlerin raf ömrü de uzatılıyor.

Büyükşehir tesislerinde hijyen standartlarının her zaman en üst seviyede tutulduğunu belirten EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın "Ozonlama ünitelerimiz bizim tüm tesislerimizin kapalı alanlarında yer alıyor. Mutfak bölümümüzde ise tüm yıkanması gereken yeşillik, sebze ve meyvelerin temizliğinde kullanıyoruz. Tüm yeşillikler titizlikle dezenfekte ediliyor. Günlük yıkama kazanlarına dolduruluyor 15-20 dakika ozonlu su ve ozonlu gaz veriyoruz. Bu süreç tamamlandıktan sonra ürünlerin üzerinde yer alabilecek her türlü organizma ortadan kaldırılıyor. Ayrıca ürünlerimizin tazeliğini koruyarak raf ömrünü uzatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz olarak halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Uygulanabilecek bütün alanlarımızda bu sistemleri kullanıyoruz. Halkımız sağlıkla güvenle bizim tesislerimizi tercih etmeye devam edebilir" dedi.

BÜNYESİNDE RESTORAN VE MUTFAK BÖLÜMÜ OLAN TESİSLERDE KULLANILAN YEŞİLLİK, SEBZE VE MEYVELER GÜNLÜK...

BÜNYESİNDE RESTORAN VE MUTFAK BÖLÜMÜ OLAN TESİSLERDE KULLANILAN YEŞİLLİK, SEBZE VE MEYVELER GÜNLÜK OZONLU SU İLE YIKANARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKDAĞ A.Ş.’ YE BAĞLI TÜM TESİSLERDE SEBZE VE MEYVELER OZONLU SU VE...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas'ta Kültür ve Sanata Yeni Dokunuşlar: Osmanlı Kültür Sokağı İncelemesi
2
İstanbul'da restoranda askeri üniforma ile servis yapanlar tutuklandı
3
Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi tanıtıldı: 4 tona yakın hayalet ağ hedefi
4
Balıkesir'den Akıllı Takip Desteği: Alzheimer, Demans ve Otizmli Bireylere Güvenlik
5
Söke'de Otomobil Takla Attı — 1 Kişi Yaralandı
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi