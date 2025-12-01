Antalya Büyükşehir’ten Döşemealtı'na 14 Bin Metrekarelik Cittaslow Parkı

Antalya Büyükşehir, Döşemealtı Yeşilbayır’da Cittaslow kriterlerine uygun, yaklaşık 14 bin metrekarelik ekolojik park ve Kadınlar Kahvesi inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:28
Antalya Büyükşehir’ten Döşemealtı'na 14 Bin Metrekarelik Cittaslow Parkı

Antalya Büyükşehir’ten Döşemealtı'na 14 Bin Metrekarelik Cittaslow Parkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Ağı koordinasyonunda Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yaklaşık 14 bin metrekarelik alana, Cittaslow Metropol kriterlerine uygun yeni bir park inşa ediyor. Park; sergi, sosyalleşme ve çevre dostu tasarım anlayışıyla ziyaretçilerine Döşemealtı’nın kültürel ve doğal zenginliklerini sunacak.

Tasarımda yerel simgeler ve erişilebilirlik

Parkın çizgisel tasarımında, Cittaslow hareketinin simgesi ve Döşemealtı’ndaki kaynak sularının bulunduğu Kırkgöz Sulak Alanında görülen, endemik su salyangozu Theodoxus Altenai'nin kabuk yapısındaki döngüsel oluşumdan ilham alındı. Park, dört farklı noktadan girişe izin verecek şekilde planlandı. Ayrıca, parkı çepeçevre dolaşan ve antık döşeme yoluna atıf yapan doğal taş görünümlü döngüsel yol ile Derbent Boğazı'ndaki 2 bin yıl kullanılan antik rota hatırlatılıyor. Kullanım alanlarında engelsiz erişim yolları da bulunuyor.

Açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi

Parkta yer alan açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi, sosyal yaşamı canlandıracak şekilde tasarlandı. Kadınlar Kahvesi, geleneksel kahvehane kültürünü modern bir yaklaşımla yorumlayarak kadınların bir araya gelmesine ve topluluk bağlarının güçlenmesine imkan sağlayacak bir buluşma noktası olarak planlandı.

Döşemealtı halıları ve çok amaçlı amfi

Açık sergi alanında, tarihi Döşemealtı halıları kalın su geçirmez camların altında sergilenecek; böylece hem koruma hem de ziyaretçilerin yakından inceleme imkanı sağlanacak. Park meydanında yer alan açık amfi ise toplumsal etkinlikler, sanat gösterileri ve kültürel buluşmalar için esnek bir mekan sunacak.

Çevre dostu oyun parkı

Oyun parkının ekipmanları doğal ahşaptan üretildi ve tasarımda çocukların bağımsız öğrenmesini destekleyen Montessori yaklaşımı esas alındı. Zemin kaplamasında ise klasik EPDM kauçuk yerine, doğal ve çevre dostu zeytin çekirdeği kullanılacak; bu sayede daha düşük karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve sağlık açısından avantaj hedefleniyor.

Açılış ve hizmete sunma

Peyzaj düzenlemeleri tamamlanan parkın kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor. Proje, Döşemealtı’nda hem kültürel mirası öne çıkaran hem de çevre odaklı kamusal yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CİTTASLOW AĞI KOORDİNASYONUYLA SAKİN MAHALLE (SLOW NEİGHBORHOOD)...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CİTTASLOW AĞI KOORDİNASYONUYLA SAKİN MAHALLE (SLOW NEİGHBORHOOD) PİLOT BÖLGESİ OLARAK BELİRLENEN DÖŞEMEALTI İLÇESİ YEŞİLBAYIR MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK 14 BİN METREKARELİK BİR ALANA CİTTASLOW METROPOL KRİTERLERİNE UYGUN PARK YAPIYOR.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CİTTASLOW AĞI KOORDİNASYONUYLA SAKİN MAHALLE (SLOW NEİGHBORHOOD)...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşten Atılma Korkusu ve Dengesiz Çalışma Saatleri Stresi Tırmandırıyor
2
Isparta'da Haftalık Polis Denetimleri: 71 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Muratpaşa'da Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi Falez Yaşlı Evi'nde
4
Zernek Barajı Kazası: 3 Genç Hakkari'de Toprağa Verildi
5
Konya Bozkır'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
6
Siirt'te Kurtalan'da Apartman Yangını Söndürüldü

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL