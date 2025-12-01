Antalya Büyükşehir’ten Döşemealtı'na 14 Bin Metrekarelik Cittaslow Parkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Ağı koordinasyonunda Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yaklaşık 14 bin metrekarelik alana, Cittaslow Metropol kriterlerine uygun yeni bir park inşa ediyor. Park; sergi, sosyalleşme ve çevre dostu tasarım anlayışıyla ziyaretçilerine Döşemealtı’nın kültürel ve doğal zenginliklerini sunacak.

Tasarımda yerel simgeler ve erişilebilirlik

Parkın çizgisel tasarımında, Cittaslow hareketinin simgesi ve Döşemealtı’ndaki kaynak sularının bulunduğu Kırkgöz Sulak Alanında görülen, endemik su salyangozu Theodoxus Altenai'nin kabuk yapısındaki döngüsel oluşumdan ilham alındı. Park, dört farklı noktadan girişe izin verecek şekilde planlandı. Ayrıca, parkı çepeçevre dolaşan ve antık döşeme yoluna atıf yapan doğal taş görünümlü döngüsel yol ile Derbent Boğazı'ndaki 2 bin yıl kullanılan antik rota hatırlatılıyor. Kullanım alanlarında engelsiz erişim yolları da bulunuyor.

Açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi

Parkta yer alan açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi, sosyal yaşamı canlandıracak şekilde tasarlandı. Kadınlar Kahvesi, geleneksel kahvehane kültürünü modern bir yaklaşımla yorumlayarak kadınların bir araya gelmesine ve topluluk bağlarının güçlenmesine imkan sağlayacak bir buluşma noktası olarak planlandı.

Döşemealtı halıları ve çok amaçlı amfi

Açık sergi alanında, tarihi Döşemealtı halıları kalın su geçirmez camların altında sergilenecek; böylece hem koruma hem de ziyaretçilerin yakından inceleme imkanı sağlanacak. Park meydanında yer alan açık amfi ise toplumsal etkinlikler, sanat gösterileri ve kültürel buluşmalar için esnek bir mekan sunacak.

Çevre dostu oyun parkı

Oyun parkının ekipmanları doğal ahşaptan üretildi ve tasarımda çocukların bağımsız öğrenmesini destekleyen Montessori yaklaşımı esas alındı. Zemin kaplamasında ise klasik EPDM kauçuk yerine, doğal ve çevre dostu zeytin çekirdeği kullanılacak; bu sayede daha düşük karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve sağlık açısından avantaj hedefleniyor.

Açılış ve hizmete sunma

Peyzaj düzenlemeleri tamamlanan parkın kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor. Proje, Döşemealtı’nda hem kültürel mirası öne çıkaran hem de çevre odaklı kamusal yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.

