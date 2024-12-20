DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.374.494,99 0,88%

Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftar Lokali'ne Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:28
Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftar Lokali'ne Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Antalya'da Silahlı Saldırı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Meltem Mahallesi'nde gerçekleşen olay, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirildi.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralanan kişinin durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Dernekten Kınama Açıklaması

Saldırı sonrası, derneğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin asla kabul edilemeyeceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bu olayın bizi bölmeye veya korkutmaya yönelik bir girişim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle anlarda birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirerek, provokasyonlara asla kapılmayacağımızın altını çiziyoruz. Bu elim olayın sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması en büyük temennimizdir. Güvenlik güçlerimizin bu süreçte gerekeni yapacağına dair inancımız tamdır," denildi.

Antalyaspor'dan Destek Mesajı

Öte yandan, Onvo Antalyaspor kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından şöyle bir açıklama yaptı: "Taraftar gruplarımızdan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğine yapılan silahlı saldırıyı üzülerek öğrendik. Olay esnasında yaralanan tribün emekçisi kardeşimize acil şifalar dileriz. Sporun tüm paydaşları adına şiddet içeren tüm eylemleri kınıyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
21 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Uluslararası Görüşmelere
3
Çanakkale'de İlaçlama Makinesine Kaptırılan Kişi Hayatını Kaybetti
4
İstanbul'da Rehberler İçin Adalet Platformu'ndan İsias Otel Açıklaması
5
Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti
6
İzmir Çeşme'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
ABD'li Yetkili Barbara Leaf'ten Suriye Açıklamaları: 'Ödül Tutarsız'

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!