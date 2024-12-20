Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftar Lokali'ne Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Antalya'da Silahlı Saldırı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Meltem Mahallesi'nde gerçekleşen olay, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirildi.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralanan kişinin durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Dernekten Kınama Açıklaması

Saldırı sonrası, derneğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin asla kabul edilemeyeceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bu olayın bizi bölmeye veya korkutmaya yönelik bir girişim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle anlarda birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirerek, provokasyonlara asla kapılmayacağımızın altını çiziyoruz. Bu elim olayın sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması en büyük temennimizdir. Güvenlik güçlerimizin bu süreçte gerekeni yapacağına dair inancımız tamdır," denildi.

Antalyaspor'dan Destek Mesajı

Öte yandan, Onvo Antalyaspor kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından şöyle bir açıklama yaptı: "Taraftar gruplarımızdan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğine yapılan silahlı saldırıyı üzülerek öğrendik. Olay esnasında yaralanan tribün emekçisi kardeşimize acil şifalar dileriz. Sporun tüm paydaşları adına şiddet içeren tüm eylemleri kınıyoruz."