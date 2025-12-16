DOLAR
Antalya'da 1 Haftada 11.553 Trafik Cezası — 46.656 Araç Denetlendi

Antalya'da son 1 haftada 46.656 araç ve sürücü kontrol edildi; çeşitli maddelerden toplam 11.553 idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:36
Denetimlerin amacı ve kapsamı

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla son 1 haftada geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu yüksek tutmak için faaliyetler her zaman ve her yerde etkin şekilde yürütüldü.

Denetim yöntemleri

Denetimlerde trafik birimleri tarafından helikopter ve drone da kullanılarak saha gözetimi sağlandı. Bu yöntemlerle çeşitli araç türleri ve sürücüler detaylı olarak kontrol edildi.

Denetim ve kontrol edilen araç sayıları

Son 1 haftada toplam 46 bin 656 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler türlerine göre şöyle gerçekleşti: yük taşıyan araçların denetiminde 7 bin 488, yolcu taşımacılığı denetiminde 1 bin 836, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 4 bin 926, emniyet kemeri denetiminde 11 bin 114, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 9.527 kontrol yapıldı.

Kesilen cezaların detayları

Kontroller sonucunda çeşitli maddeler kapsamında toplam 11 bin 553 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Başlıca ihlaller ve ceza sayıları şunlar oldu: yasak park yapan bin 819, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 413, hız ihlali yapan 2 bin 352, alkollü araç kullanan 156, korsan taşımacılık yapan 7, abartı egzoz kullanan 32, kırmızı ışık ihlali yapan bin 182, emniyet kemeri takmayan bin 124, kask kullanmayan bin 113, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 272 sürücü ve diğer maddeler yer aldı.

Toplamda son 1 haftalık denetimlerde 46 bin 656 kontrol, 11 bin 553 idari para cezası ile sonuçlandı.

