Antalya'da 1 Milyon 10 Bin 210 Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu göz doldurdu. Operasyon kapsamında, toplamda 1 milyon 10 bin 210 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Detaylı Arama Yapıldı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Ürünler

Yapılan aramada ele geçirilen diğer ürünler arasında 10 kilogram nargile tütünü, 45 kilogram kıyılmış tütün, 220 kaçak sigara, 55 elektronik sigara, 97 ısıtılmış tütün mamulü ve 250 kaçak elektronik eşya yer aldı.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 10 bin 210 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 milyon 10 bin 210 makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 45 kilogram kıyılmış tütün, 220 kaçak sigara, 55 elektronik sigara, 97 ısıtılmış tütün mamulü ve 250 kaçak elektronik eşya ele geçirildi.