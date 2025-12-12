DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Antalya'da 13 Bin Marulla Türk Bayrağı Deseni

Antalya Muratpaşa'da iki üretici, 1,5 dönümlük tarlaya 13 bin marul dikerek hilal ve yıldızlı Türk bayrağı deseni oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:51
Antalya'da 13 Bin Marulla Türk Bayrağı Deseni

Antalya'da 13 Bin Marulla Türk Bayrağı Deseni

Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi'nde iki üreticinin 1,5 dönümlük tarlaya diktiği marullarla oluşturduğu hilal ve yıldız figürü, bölgeden geçenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun dikkatini çekti.

Çalışmanın ayrıntıları

Kırmızı yapraklı marulların arasına yerleştirilen açık yeşil kıvırcık marullarla oluşturulan form, tarlayı uzaktan görenler tarafından hemen fark ediliyor. Üreticiler, görselin ortaya çıkması için özel bir düzenleme yaparak binlerce marulu tek tek yerleştirdi.

13 bin marul ve bir buçuk dönüm büyüklüğündeki tarlada ortaya çıkan görüntü, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Üreticilerin anlatımı

Projenin fikir adamlarından çiftçi Recep Ülker, çalışmalarını şöyle anlattı: "Marulu bir ay önce, Kasım’ın birinde ektik. Türk bayrağını geçen sene de denemiştik ancak dolu ve hava şartları nedeniyle olmamıştı. Bu yıl kuzenimle birlikte yeniden niyetlendik, uğraştık. Hava yine zorlasa da çok güzel bir duruma getirdik. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı olduğumuz için böyle bir çalışma yapmak istedik ve ortaya gerçekten güzel bir görüntü çıktı. Burası yaklaşık bir buçuk dönüm ve buraya 13 bin marul ektik. Bayrak formu için ortaya kıvırcık marul yerleştirdim. Hasada yaklaşık 15 gün var. Görenler ‘İlk defa böyle bir şey gördük, çok güzel olmuş’ diyerek çok memnun olduklarını söylediler. Sosyal medyada paylaştıktan sonra da herkes arayıp tebrik etti. Bu da beni gururlandırdı. Bir dahaki sefere daha büyük bir alanda yapmak istiyorum."

Ülker, mesleğinin uzun yıllardır yeşillik üretimi olduğunu ifade ederek sözlerine şunları ekledi: "Benim mesleğim çiftçilik; maydanoz, roka gibi yeşilliklerle uğraşıyoruz. Bu bayrak fikri geçen sene aklımıza gelmişti ama hava şartlarından dolayı gerçekleşmemişti. Bu yıl kendi tarlamda yeniden denemeye karar verdik. İlk günlerde yağmur çok yağınca ‘belki olmayacak’ diye düşündük ama ‘Olacak inşallah’ diyerek işe devam ettik. Gerekli tüm bakımları, takviyeleri yaptık ve sonunda çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Vatan ve bayrak sevgimizi toprağa bu şekilde yansıtmış olduk. Ne mutlu Türküm diyene."

Diğer üretici Sadık Şam da çalışmayı kuzeniyle birlikte hayata geçirdiklerini aktararak, "Antalya’nın yerlisiyiz. Aynı zamanda çiftçilik ve tarımla uğraşıyoruz. Geçen sene biz bu kırmızı marulu benim tarlada denedik. Hava şartlarından dolayı pek tam randımanlı olmadı. Bu sene de kuzenimle, dayıoğlum Recep Ülker’le beraber aynı uygulamayı yaptık. Hava şartları bu sene el verdi. Ondan dolayı biraz daha güzel oldu. Ve gelişime şu an daha açık. İçimizdeki bayrak vatan sevgisini topraklara yansıtalım dedik. Böyle bir görüntü, böyle bir görsel oluştu. Bundan dolayı mutluyuz. Çevremizdeki arkadaşlar, eş dost yaptığımız uygulamayı başarılı buldu. Güzel buldular." dedi.

Hilal ve yıldız görünümü veren marulların hasadına yaklaşık iki hafta kaldığı belirtilirken, üreticiler gelecek sezon çalışmayı daha büyük bir alanda tekrarlamayı planladıklarını ifade etti.

RECEP ÜLKER

RECEP ÜLKER

ANTALYA'DA ÇİFTÇİLER 1,5 DÖNÜMLÜK TARLAYA 13 BİN MARULLA TÜRK BAYRAĞI DESENİ OLUŞTURDU

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
5
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'
6
TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu
7
Başkan Halit Doğan: Kentsel Dönüşüm Ofisleri Samsun'da İletişimin Güçlü Adresi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?