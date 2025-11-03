Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı

Antalya Aksu'da 15 katlı binanın 5. katında çıkan ve patlamaların yaşandığı yangında 1 kişi yaralandı; itfaiye yaklaşık 1 saatte kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:29
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı

Antalya'da 15 katlı binada 5. katta yangın ve patlama: 1 yaralı

Aksu Altıntaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

Yangın, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede çıktı. Patlama sesinin ardından evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen Ahmet Gülnaz'ın kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Öte yandan, dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama nedeniyle etrafa saçılan parçalar olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YANAN BİNA

YANAN BİNA

YARALININ KARDEŞİNİN AĞLAYARAK OLAY YERİNE GELMESİ

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor