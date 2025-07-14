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Antalya'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri: Gökyüzünde ve Sualtında Şehitler Anıldı

Alanya'da 15 Temmuz'u anmak için düzenlenen etkinliklerde gökyüzünde ve sualtında Türk bayrakları açıldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 18:15
Antalya'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri: Gökyüzünde ve Sualtında Şehitler Anıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, akademisyenler ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gökyüzünde ve sualtında düzenlenen etkinliklerle şehitleri andı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" teması çerçevesinde gerçekleştiren bu etkinlikler, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin paramotor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış yapmasıyla renklendi.

Etkinlikler sırasında hem gökyüzünde hem de denizin derinliklerinde Türk bayrağı açıldı. Ayrıca program dahilinde üniversitede 15 Temmuz gecesine ilişkin bir konferans düzenlendi. Akademisyenler ve öğrenciler, etkinliğin sonunda Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek saygılarını sundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) akademisyen ve...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) akademisyen ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, gökyüzünde ve su altında şehitleri andı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) akademisyen ve...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) akademisyen ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, gökyüzünde ve su altında şehitleri andı.

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