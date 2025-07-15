Antalya'da 15 Temmuz İçin Denizde Dev Türk Bayrağı Açıldı

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na bağlı arama kurtarma ekibi, denizde dev bir Türk bayrağı açtı. Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 10 kişilik dalgıç ekibi tarafından su yüzeyinde 9x16 metre boyutlarında dev Türk bayrağı sergilendi.

Etkinlik, su altında çeşitli gösterilerle devam etti. IHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, düzenlenen farkındalık etkinliklerinin her yıl yapılmasının amacının 15 Temmuz'un unutulmaması olduğunu belirtti. Uygur, “15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı duyduğumuz anda Antalya'da ekip olarak harekete geçtik. O gece ilgili kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı inançla, aynı ruhla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Uygur, şehitleri rahmetle anarken, gazilere de şifa diledi. Bu anlamlı etkinlik, Antalya'da 15 Temmuz’un önemini bir kez daha hatırlatmayı amaçladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.