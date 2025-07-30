Antalya'da 16 Yaşındaki Genç Gölde Kayboldu

Antalya’da Kaybolan Genç İçin Arama Faaliyetleri Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Van'dan tatil amacıyla Manavgat'a gelen Özgür Güner, eniştesinin yanına yerleşti ve arkadaşlarıyla birlikte Oymapınar Mahallesi çevresinde keşfe çıktı.

Kıyıda yürüdüğü esnada düşen terliğini almak amacıyla göle giren genç, yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda bir süre sonra kayboldu. Güner'in arkadaşları paniğe kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Olay yerine hızla intikal eden AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölde genç için arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bölgedeki arama faaliyetleri umutla devam etmekte.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde genci arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde genci arama çalışmaları sürüyor.