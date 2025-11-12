Antalya'da 2025-2026 Kış Trafik Tedbirleri: Vali Şahin'den Uyarı

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:05
Antalya'da 2025-2026 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen 2025-2026 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısında, olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda aksaklıkların önlenmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Toplantıda ele alınan önlemler

Toplantıda kar yağışı ve buzlanma gibi durumlarda alınacak tedbirler, kış lastiği uygulaması, sürücülerin bilgilendirilmesi ve oluşabilecek kaza veya mahsur kalma durumlarına karşı yapılacak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyon sağlanması için planlamalar paylaşıldı.

Vali Şahin değerlendirmesinde, "Sadece yukarıdaki ilçelerimiz değil, sahil ilçelerimizde de kış mevsiminden kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Fırtınalar ve kuvvetli rüzgarlar giderek artıyor. Bundan kaynaklı ağaç düşmeleri ve hortum gibi olumsuzlukları kış boyu yaşayabiliriz. Deniz, zaman zaman büyük dalgalarla taşları yola savurabiliyor. Bunların hepsi oluşabilecek durumlar. Bu yüzden dikkatli olmalı ve ekstrem hava şartlarına alışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 2024 Şubat ayında yaşanan sel felaketine atıfta bulunarak geçen yıl yolların açılması, mazgalların temizlenmesi ve tahliye kanallarının düzenlenmesi sayesinde ciddi sorun yaşanmadığını belirtti ve bu yıl da ilgili kurumların aynı titizlikle çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, DSİ, ASAT ve Karayolları ekiplerinin sorumluluk alanlarındaki mazgalları ve şarampolleri titizlikle temizlemesi gerektiği kaydedildi.

Sunumlar ve katılımcılar

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü alınan tedbirler ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

