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Antalya'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:10
Antalya'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, Çoban Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilerek yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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