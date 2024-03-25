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Antalya’da 3 aracın dahil olduğu korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Dün gece Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan zincirleme kaza sonrasında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:44
Antalya’da 3 aracın dahil olduğu korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya2nın Serik ilçesindeki D-400 karayolunda bulunan Belkıs Kavşağı’nda yaşanan feci kazada 3 araç birbirine girdi. Mehmet Deniz’in sürücü koltuğunda oturduğu 07 YEH 18 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi ile Adem Yağız tarafından sürülen 32 AAU 140 plakalı cipe çarptı. Bu esnada Adem Yağız’ın kullandığı cipe ise arkadan gelen Furkan Kaşıkçıoğlu’nun yönetimindeki 07 L 0080 plakalı SUV tipi araç çarptı.

Yaşanan zincirleme kaza sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Deniz ve sürücü Adem Yağız’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada hayatını kaybeden bir diğer kişi ise Adem Yağız’ın aracında yer alan Osman Tunç oldu.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

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