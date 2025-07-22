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Antalya'da 3 Midibüsün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 03:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 03:38
Antalya'da 3 Midibüsün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Antalya'da Midibüs Kazası: 6 Yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza, 3 midibüsün karışması sonucu 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerindeki sanayi kavşağında meydana geldi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüslerin sürücüleri ve 07 C 82257 plakalı servis aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Durumu ve Polis İncelemesi

Kaza nedeniyle kapanan Manavgat-Antalya yolu, bir saat süren çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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