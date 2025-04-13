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Antalya'da 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, yapay zeka ve yeni tedavi yöntemleri üzerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:13
Antalya'da 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Gerçekleşti

Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından Belek'te başarıyla gerçekleştirildi. Kongreye, özellikle bilim insanları ve hekimlerden oluşan 500'ün üzerinde katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Birlikte Yarım Asır Teması

TNTD'nin 50. yıl dönümünde "Birlikte Yarım Asır" temasıyla düzenlenen kongrede, Prof. Dr. Fani Bozkurt, yapay zekanın nükleer tıpta tanı süreçlerini köklü bir şekilde dönüştürdüğünü belirtti. Bozkurt, nükleer tıbbın artık yalnızca görüntüleme değil, aynı zamanda yapay zeka ile düşünen ve analiz eden bir alan haline geldiğinin altını çizdi.

Alfa Parçacıklı Tedaviler

Kongrede en çok ilgi çeken konulardan biri de alfa parçacıklı tedaviler oldu. Bozkurt, "Yeni nesil alfa yayıcı radyonüklidlerle, tümör hücresine yüksek hassasiyetle müdahale ediyoruz. Bu tedavi yöntemi, yalnızca hastalıklı hücreleri yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dokulara zarar vermiyor. Kanserle mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz,” dedi.

Türkiye'nin Dönüşümü

Bozkurt, ayrıca Türkiye'nin bu büyük dönüşümde sadece uygulayıcı değil, geliştirici bir ülke haline gelmeye başladığını vurguladı. Kongreye, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM) ve Dünya Nükleer Tıp Federasyonu (WFNMB) gibi uluslararası kurumlardan temsilcilerin katılması, Türkiye'nin bilimsel düzeyini ve uluslararası görünürlüğünü artırdığını gösteriyor.

Yerli Üretim ve Gelecek Vizyonu

Türk nükleer tıp camiasının yerli radyofarmasötik üretim kapasitesinin arttığını vurgulayan Bozkurt, "Türkiye, nükleer tıpta sadece dışa bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge ülkelerine bilgi ve teknoloji ihraç eden bir merkez haline geliyor," ifadelerini kullandı.

Geleceğin Bilim İnsanları İçin Fırsatlar

Son 10 yılda teranostik yaklaşımlar ve hedefe yönelik tedavi süreçlerinin hastalara büyük fayda sağladığını belirten Bozkurt, kongrede sunulan genç meslektaşlar için "Olgularla Öğrenelim, Tartışalım" oturumlarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, genç araştırıcı ödülleri ile geleceğin bilim insanlarına cesaret verildi.

Uluslararası Katkılar

Kongrede, IAEA'dan Dr. Francesco Giammarile, EANM’den Prof. Paola Erba, WFNMB Başkanı Prof. Savvas Frangos ve İngiltere’den Dr. Gopinath Gnanasegaran gibi prestijli konuşmacılar da yer aldı, deneyimlerini paylaştı.

Bozkurt, bu kongrenin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölgesel nükleer tıp camiası için bir vizyon zirvesi olduğunu dile getirdi.

Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Nükleer Tıp Derneğince...

Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Nükleer Tıp Derneğince (TNTD) Belek'te düzenlenen kongreye, çoğu bilim insanı ve hekim olmak üzere 500'ün üzerinde kişi katıldı.

Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Nükleer Tıp Derneğince...

Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Nükleer Tıp Derneğince (TNTD) Belek'te düzenlenen kongreye, çoğu bilim insanı ve hekim olmak üzere 500'ün üzerinde kişi katıldı.

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