Antalya'da 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından düzenlenen 38. Ahilik Haftası törenle başladı.

Törenin Başlangıcı

Kutlamalar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarının Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Burada dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı.

Heyet, daha sonra Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Demirciler Çarşısı içindeki Ahi Meydanı'na geçti.

Konuşmalar

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ahi Meydanı'ndaki törende şunları söyledi: "Bizler sadece kazanmayı değil, kazanırken paylaşmayı, yardımlaşmayı, dürüstlüğü, helalinden kazanmayı ilke edinen bir kültürün evlatlarıyız. Çocuklarımızı da bu ilkeyle yetiştirmeliyiz. Bu sadece köşedeki züccaciyenin meselesi değil, bu en büyük holdingin de ana ilkesi olması gerekir."

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Ahilik Teşkilatı'nın temellerinin Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu'da atıldığını ve günümüze ulaştığını belirterek, "Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder." ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Kapanış

Programda yılın ahisi seçilen saat tamircisi Üsame Çolak'a Vali Hulusi Şahin tarafından ahi kaftanı giydirilip plaket takdim edildi. Ayrıca yılın kalfası ve yılın çırağı olarak seçilenlere de plaket verildi.

Kutlamalar, Şed Kuşanma töreni ile sona erdi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından 38. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Kutlamalarda, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere (sağda) ve Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağ 3) tarafından yılın ahisi seçilen Üsame Çolak'a (sağ 2) kaftan giydirilip plaket takdim edildi.