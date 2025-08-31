Antalya'da 5. Yaz Sanat Kampı: 'Yeşil vatan, yeşil Antalya' ile sanat ve doğa buluştu

Antalya'da 5. Yaz Sanat Kampı: 'Yeşil vatan, yeşil Antalya'

Akdeniz Üniversitesince düzenlenen '5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı' Kemer ilçesindeki Çifteçeşmeler Kamp Alanı'nda sona erdi.

Çalıştayın amacı ve katılımcılar

Etkinlik, 'Yeşil vatan, yeşil Antalya' sloganıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefledi. Akademisyenlerin yanı sıra Türkiye, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı çalıştaya katıldı.

Çalışma alanları ve eserler

Sanatçılar çalıştay süresince resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür gibi farklı disiplinlerde eserler üretti.

Eserlerin değerlendirilmesi ve toplumsal etki

Çalıştayda ortaya çıkan eserler daha sonra satışa sunulacak; elde edilecek gelirle fidan alınarak dikilecek. Böylece etkinlik, sanat üretiminin yanı sıra çevre ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla da sonuçlanacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen çalıştayda sanatçıların ve akademisyenlerin bir araya gelerek toplumsal farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

