Antalya’da 7. Kuşak Bıçak Bileme Ustası Mehmet Şakar: 50-60 Bin Liraya Çırak Bulamıyor

Antalya’da 7. kuşak bıçak bileme ustası Mehmet Şakar

65 yaşındaki bıçak bileme ustası Mehmet Şakar, dededen toruna miras kalan mesleğini 7. kuşak olarak 50 yıldır sürdürüyor. Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bıçak bileme ve satış işi yapan Şakar, günde 12 saat çalışıyor ve eleman sıkıntısı çekiyor.

Meslek serüveni

Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı’nda bıçak bileme ve satışını yapan Mehmet Şakar (65), mesleğini 7. kuşak olarak ailesinden devraldı. 15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Şakar, 50 yıldır sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde bıçak bileme ve satış işi yapıyor.

Bursa ve Kırıkkale’de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya’daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale’de bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"50-60 bin liraya çırak bulamıyoruz"

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu.

İş yoğunluğu ve hizmetler

İşlerinin büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu anlatan Şakar, hizmetlerini şöyle özetledi: "Sabah 8’den akşam 8’e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya’da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi". Otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bileylediğini aktardı.

Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

Üretim ve satış

Üretim sürecinin değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, "Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz" dedi. Satışların değişken olduğunu belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu’ya, Doğu’ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

