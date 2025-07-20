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Antalya'da Akıntıya Kapılan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:51
Antalya'da Akıntıya Kapılan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Özgür Yıldırım, ailesiyle birlikte piknik yaparken Köprüçay Irmağı'na düşerek akıntıya kapıldı. Olay, Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'nde meydana geldi ve Yıldırım kısa sürede gözden kayboldu.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İhbar üzerine, jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yıldırım'a ulaşmak için tüm çabalarını gösterdi ancak yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamadı.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları içinde takip ederken, bu sabah yapılan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, arama faaliyetlerine yarın sabaha kadar ara verileceği bildirildi. SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İHH'nin de destek verdiği arama çalışmaları yarın yeniden başlayacak.

Özgür Yıldırım'ı bulma umuduyla sürdürülen arama çalışmalarında herkesin gözleri onun geri dönmesini bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce...

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi. Vatandaşlar arama çalışmalarını takip etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce...

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi. Vatandaşlar arama çalışmalarını takip etti.

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