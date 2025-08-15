Antalya'da Arazöz Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Haspınar Mahallesi'nde kaza

Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıktığı sırada Haspınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

