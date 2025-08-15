DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Antalya'da Arazöz Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Antalya Haspınar Mahallesi'nde Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz devrildi; N.S. ve F.B. yaralandı, iki personelin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:30
Antalya'da Arazöz Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'da Arazöz Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Haspınar Mahallesi'nde kaza

Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıktığı sırada Haspınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan...

Antalya'da arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan...

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos