Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trajik kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde, otomobilin kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarparak hayatlarına mal olduğu kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptığı, ardından savrularak kaldırımda yürüyen baba ve oğula çarpması yer alıyor. Kazanın olduğu noktada, önceki gece C.S. tarafından kullanılan 34 GU 5081 plakalı otomobilin, Atatürk Bulvarı'nda refüji geçtikten sonra kaldırıma çıkarak yayalar üzerinden geçtiği görülüyor.

Kazada 8 yaşındaki çocuk Adem, olay yerinde yaşamını yitirirken, babası 38 yaşındaki Yunus Tekerci hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobildeki Ş.A. da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü C.S. gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Baba oğulun cenazeleri almaya Adli Tıp'a gelen yakınları üzüntü yaşadı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Baba oğulun cenazeleri almaya Adli Tıp'a gelen yakınları üzüntü yaşadı.