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Antalya'da Bahçedeki Balık Ağına Dolanan Yılan Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde balık ağına dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:34
Antalya'da Bahçedeki Balık Ağına Dolanan Yılan Kurtarıldı

Antalya'da Yılan Kurtarma Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kökez Mahallesi Belkıs mevkisinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, özel kıyafet ve aparatlar kullanarak, balık ağına dolanan 180 santimetre uzunluğundaki siyah yılanı yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kurtarmayı başardı.

Kurtarılan yılan, özel bir torbaya konularak doğaya bırakılmaya hazırlandı. Evin sahibi Servet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel olarak bahçelerinde sincapların bulunduğunu ve bu gün ilk kez yılan gördüğünü ifade etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

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