Antalya'da Baldızını ve Motokuryeyi Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Antalya'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Antalya'da baldızını ve motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen sanık Zeynel B. hakkında yargılama süreci devam ediyor. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel B. ile eşi I.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz sanık M.Ç.K. ve müşteki yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının Talepleri

Esas hakkındaki görüşünü belirten cumhuriyet savcısı, sanık Zeynel B.'nin baldızı Zeynep Ece Aksay'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Özellikle motokurye Ali Diken'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, tutuksuz sanık I.B.'nin "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ceza almasını, M.Ç.K. hakkında ise beraat talep etti.

Sanıkların İfadeleri

Duruşmada söz alan sanık Zeynel B., motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ettiğini, ancak baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini savundu. Tutuksuz sanık I.B. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Zeynel B.'nin tutuklu, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

Geçtiğimiz günlerde Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023 tarihinde polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Sonrasındaki gelişmelerde, katıldığı bir televizyon programında kaçma girişiminde bulunan Zeynel B. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, motokuryeyi öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf etmiş; yapılan kazılarda ise Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ın cesetleri bulunmuştu.

Zeynel B., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, eşi I.B. ve arkadaşı M.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeynel B. hakkında "kasten öldürme", eşi I.B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve M.Ç.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.