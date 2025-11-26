Antalya'da barışma görüşmesi kanlı bitti: Imad A. adliyeye sevk edildi

Antalya'da barışmak amacıyla bir araya geldiği husumetli akrabasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayın seyri

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak üzerindeki bir apart hotelin kafeteryasında buluşan Doğan Duman ile akrabası Imad A., uzun süredir devam eden aile husumetini sonlandırmak için görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve arbede yaşandı. Bu sırada üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Imad A.'nın silahından çıkan kurşunlar, Doğan Duman'a isabet etti; Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltı, inceleme ve adliyeye sevk

Olay yerinde savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan Duman'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Imad A., Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen zanlı ile yanında bulunan bir kişi ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Imad A., Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

