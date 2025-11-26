Antalya'da Barışma Görüşmesi Kanlı Bitti: Imad A. Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da barışma görüşmesi için buluşan Imad A., husumetli akrabası Doğan Duman'ı tabancayla vurmakla suçlanıyor; zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:09
Antalya'da Barışma Görüşmesi Kanlı Bitti: Imad A. Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da barışma görüşmesi kanlı bitti: Imad A. adliyeye sevk edildi

Antalya'da barışmak amacıyla bir araya geldiği husumetli akrabasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayın seyri

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak üzerindeki bir apart hotelin kafeteryasında buluşan Doğan Duman ile akrabası Imad A., uzun süredir devam eden aile husumetini sonlandırmak için görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve arbede yaşandı. Bu sırada üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Imad A.'nın silahından çıkan kurşunlar, Doğan Duman'a isabet etti; Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltı, inceleme ve adliyeye sevk

Olay yerinde savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan Duman'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Imad A., Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen zanlı ile yanında bulunan bir kişi ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Imad A., Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ANTALYA’DA HUSUMETLİSİ OLAN AKRABASI İLE BARIŞMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELEN VE ÇIKAN TARTIŞMADA...

ANTALYA’DA HUSUMETLİSİ OLAN AKRABASI İLE BARIŞMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELEN VE ÇIKAN TARTIŞMADA DOĞAN DUMAN’I TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜREN IMAD A. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ANTALYA’DA HUSUMETLİSİ OLAN AKRABASI İLE BARIŞMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELEN VE ÇIKAN TARTIŞMADA...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama