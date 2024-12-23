Antalya'da Bebeğini Öldüren Anne ve Partnerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Olayın Detayları ve Yargılama Süreci

Antalya'da, bir yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan anne Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar katıldı.

Sanık anne Aygül Ç., son sözünde önceki savunmalarını yineleyerek, işitme engeli nedeniyle kendini ifade edemediğini ileri sürdü. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Aygül Ç, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Ahmet Ö. de olay günü çalıştığını belirterek, bebeğe herhangi bir zarar vermediğini savundu ve beraat talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, anne Aygül Ç'yi "altsoydan birini kasten öldürme" ve Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim hükümleri de uygulanmadı.

Olayın Gelişimi

Olay, 18 Temmuz 2023 tarihinde Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aygül Ç., bir yaşındaki bebeği Toprak'ı Aksu Semt Polikliniği'ne götürerek, kanepeden düştüğünü ve rahatsızlandığını belirtmişti. Ancak bebekte yapılan muayenede darptan kaynaklanan morluklar tespit edildi. Poliklinikteki müdahaleye rağmen bebek kurtarılamadı.

Olay sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonucunda Aygül Ç. ve Ahmet Ö., gözaltına alınarak tutuklandı.