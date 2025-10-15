Antalya'da Beyaz Baston Güvenlik Günü Yürüyüşü: 'Kılavuz Çizgisini Terk Et, Beyaz Bastonu Fark Et'

Antalya'da 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, kılavuz çizgileri ve beyaz baston farkındalığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:47
Antalya'da 'Beyaz Baston Güvenlik Günü' yürüyüşü

15 Ekim etkinliği Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlendi

15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü kapsamında düzenlenen 'Kılavuz Çizgisini Terk Et, Beyaz Bastonu Fark Et' yürüyüşü, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi organizasyonuyla gerçekleşti.

Etkinlik, Aydın Kanza Parkından başlayıp Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüş rotasıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşün amacı, görme engellilerin kullandığı beyaz bastonun önemine ve kılavuz çizgilerinin korunmasına dikkat çekmekti.

Yürüyüşe Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, görme engelliler ve aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerindeki pankartlarla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay, vatandaşlara kılavuz çizgilerini işgal etmemeleri ve beyaz baston kullanan bireylere karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Oktay ayrıca şehirde yapılan kazı ve çalışmaların bir gün öncesinden derneğe bildirilmesini talep ederek, bu sayede görme engellilerin olası kazalardan korunabileceğini vurguladı.

