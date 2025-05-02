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Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadından 4 Kişiye Umut

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 4 hastaya umut olacak. Alınan organlar Antalya ve İstanbul'a nakledilecek.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:54
Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadından 4 Kişiye Umut

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki bir kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ile İstanbul'daki toplam 4 hastaya nakledilecek.

Beyin kanaması nedeni ile Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kadın, 30 Nisan'da beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin organları bağışlama kararı alması ile hayat kurtarma umuduna dönüşen bir süreç başladı.

Hastane biriminden yapılan açıklamada, kadından yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla sağlık ekipleri tarafından akciğer, karaciğer ve iki böbreğin alındığı belirtildi.

Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin kanaması ile hastaneye gelen kadının, organlarını bağışlama izni veren aileye teşekkür etti. Ergüden, "Aile izni alınarak organ nakli ve donör olması için çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığının oluruyla akciğer, karaciğer ve iki böbrek aile tarafından bağışlandı." dedi.

Ergüden, nakil edilen organların Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya ulaştırılacağını ifade etti.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve...

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek. Ailesinin organlarını bağışlama kararı alması üzerine hastanede yapılan yaklaşık 4 saatlik operasyonla, kadının akciğer, karaciğer ve iki böbreği alındı.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve...

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek. Ailesinin organlarını bağışlama kararı alması üzerine hastanede yapılan yaklaşık 4 saatlik operasyonla, kadının akciğer, karaciğer ve iki böbreği alındı.

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