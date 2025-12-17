Antalya'da Bıçak Bileme Ustası Mehmet Şakar: 50 Yıl, 7'nci Kuşak — Çırak 50-60 Bin TL'ye Bulunamıyor

Antalya'da 65 Yaşındaki Bıçak Bileme Ustası, 50 Yıldır Mesleğini Yaşatıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı’nda faaliyet gösteren Mehmet Şakar (65), dededen toruna geçen geleneği 7'nci kuşak olarak 50 yıldır sürdürmeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde iş yerini açan Şakar, bıçak bileme ve satışını ilk günkü heyecanla yapıyor.

Mesleğin Kuşakları ve Atölye Ağı

Mesleğe 15 yaşında babasının yanında başlayan Şakar, ailesinde geleneğin dededen oğula aktarıldığını belirtiyor. 7'nci kuşak olarak tanımladığı serüveninde Bursa ve Kırıkkale’de atölyeleri olduğunu, bıçak üretiminin atölyelerde, bileme işleminin ise Antalya’daki dükkânda yapıldığını söylüyor. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale’de bu işi yapıyor" diyerek mesleğin ailenin diğer üyeleri tarafından da sürdürüldüğünü aktarıyor.

Çırak Sıkıntısı: 50-60 Bin TL Maaşa Rağmen Başvuru Yok

Gençlerin mesleğe ilgi göstermemesinin sektörde en büyük sorun olduğunu vurgulayan Şakar, eleman bulamadıklarını belirtiyor: "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz." Bu açıklama, geleneksel zanaatlerin yeni nesiller tarafından tercih edilmemesinin somut bir örneğini sergiliyor.

Günlük Mesai ve Müşteri Profili

İş yoğunluğunun yüksek olduğunu söyleyen Şakar, "Sabah 8’den akşam 8’e kadar buradayım" ifadesiyle günlük çalışma süresinin uzunluğunu vurguluyor. Müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu belirten usta, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını ve bıçakları bilelediğini anlatıyor.

Üretim ve Satış Dalgalanmaları

Bıçak üretim sürecinin modernleştiğini ifade eden Şakar, eskiden bıçakların el ile yapıldığını, şimdi ise makineyle kesilip sap takma, bileme ve paketleme işlemlerinin gerçekleştirildiğini söylüyor. Satışların günlere göre değiştiğini aktaran usta, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak" diyerek dönemsel dalgalanmalara dikkat çekiyor. Ayrıca İç Anadolu ve Doğu'ya toplu gönderimlerde 300, 500, hatta 2 bin bıçak gönderildiğini belirtiyor.

Şakar, bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba satışının da yapıldığını, hem satış hem de bakım hizmeti verildiğini ifade ediyor.

