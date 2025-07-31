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Antalya'da Bıçaklanarak Öldürülen Kişinin Şüphelisi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde N.N. (45) bıçaklanmış halde bulundu. Ev arkadaşı H.İ. (23) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 20:54
Antalya'da Bıçaklanarak Öldürülen Kişinin Şüphelisi Gözaltına Alındı

Antalya'da Bir Kişi Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki Şan Apartmanı'nın birinci katında N.N. (45) isimli bir kişi, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, N.N.'nin boynunda bıçaklanma izleri olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, N.N.'nin ev arkadaşı olduğu iddia edilen H.İ. (23) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı.

Ayrıca, ekipler apartmanın bahçesinde yapılan aramada bir saksının içinde bıçak buldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ. (23) şüpheli olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ. (23) şüpheli olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

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