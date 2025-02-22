Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bıçakla yaralanan Sergen Çoban hastanede yaşamını yitirdi. Olay, husumetli iki kişi arasında yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:31
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ölümüne yol açtı. Olay, Güneş Mahallesi 6012 Sokak'ta, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sergen Çoban (30) ve Bilal Aksoy (36) arasında çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla Çoban'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralı ÇobanKepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Çoban yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Aksoy'u Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı. Aksoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede...

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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