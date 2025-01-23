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Antalya'da Bıçaklı Kavga Duruşması Devam Ediyor

Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen Deniz Teker'in yargılanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:46
Antalya'da Bıçaklı Kavga Duruşması Devam Ediyor

Antalya'da Bıçaklı Kavga Duruşması Devam Ediyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kavgada iki arkadaşından birini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Deniz Teker'in yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanık Deniz Teker, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarıyla yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz Teker, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmada, sanığın olayda kullandığı bıçak mahkemeye getirildi ve tanıklara gösterildi.

Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, cinayeti müştekilerden Hamit Körpınar'ın işlediğini iddia etti. Teker, kendisinin yalnızca bıçağı alarak Körpınar'ı kolundan yaraladığını savundu.

Tanık olarak dinlenen F.T.S. ve U.K, sanığın kasaptan aldığı bıçakla ilk olarak araçta oturan kişiyi, ardından araçtan inen Abdullah Çabuk'u bıçakladığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Deniz Teker'in Abdullah Çabuk'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve Hamit Körpınar'ı "kasten yaralama" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 17 Eylül 2024 tarihinde Antalya'da meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk ve Hamit Körpınar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, arkadaşlarını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Çabuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Deniz Teker olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

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