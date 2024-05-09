Antalya’da bir uçak daha gövde üstü iniş yaptı: Tekeri patlayan uçak faciadan döndü

Dün yaşanan olayda, İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmıştı. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmamıştı. Bugün (9 Mayıs) ise Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağı, iniş esnasında zor anlar yaşadı.

İniş esnasında tekeri patlayan uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Uçakta yer alan yolcular, hızlı bir şekilde tahliye edildi. Uçakta yer alan yolcular ve uçuş ekibi ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, pistte hasar oluştuğu aktarıldı.